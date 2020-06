Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition: un omaggio ai gloriosi anni 50-60

Porsche ha presentato un'edizione straordinariamente speciale della sua Targa 4S: si chiama Heritage Design Edition ed è una dichiarazione d'amore ai fasti delle Porsche anni 60. Porsche ha già annunciato che è la prima di una collezione di veicoli Heritage Design Edition, tutti ispirati alle vintage di Stoccarda. Altre tre auto sono in lavoro.

L'auto può essere acquistata in quattro colorazioni esclusive: Cherry metallizzato, Black pastello, Guards Red pastello, GT Silver metallizzato e Crayon. Le vernici esclusive incontrano i loghi color oro che hanno a lungo contraddistinto il mondo Porsche.

Il logo del cofano è quello del 1963, e lo ritroviamo anche sui poggia testa, sui cerchi e sul portachiavi.

La 911 Targa 4S Heritage Design Edition è impreziosita ulteriormente dalle serigrafie in stile auto da corsa retrò: il cliente può scegliere un numero personalizzato tra zero e novantanove.

Una volta dentro l'abitacolo, ad enfatizzare ulteriormente il legame con il passato, troviamo inserti in tessuto a coste, mentre le tinte, sempre un'esclusiva, sono le bicromatiche Bordeaux Red - Atacama Beige e in alternativa Black - Atacama Beige (in pelle Olea Club).

Sotto al cofano di questa stupenda edizione speciale troviamo un biturbo 3.0 da 450, con uno scatto d'accelerazione da 0 a 100Km/h in 3,6 secondi. Ne saranno prodotte solamente 992 unità, tutte rigorosamente numerate.