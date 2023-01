Porsche 911 ST, le nuove foto spia dalle nevi del modello Heritage

Continuano i test invernali della Porsche 911 ST. Nelle scorse ore sono state pubblicate in rete alcune foto del nuovo bolide di Stoccarda direttamente dalla neve della Svezia, nazione dove molte case automobilistiche si sono trasferite in queste settimane per testare appunto le auto di futura produzione.

Dopo i test sulla Macan EV, Porsche sta ora continuando gli esami sulla nuova 911 ST, quella che si rifà a un modello anni '70 e che dovrebbe far parte di una famiglia composta da tre versioni differenti della 911. Il modello uscirà quest'anno, 2023, e lo si capisce chiaramente anche dal fatto che le foto spia pubblicate in rete in queste ore mostrano una Porsche 911 ST praticamente libera, senza alcun camuffamento sulla carrozzeria per renderla irriconoscibile.

Tanti i dettagli che emergono da questi scatti, a cominciare dal tetto a “doppia goccia”, che si rifà appunto alla 911 Sport Classic, mentre nella parte posteriore spicca una lunga striscia di luci a LED con l'aggiunta di un doppio scarico centrale. Secondo quanto emerso in queste settimane di test, la nuova 911 ST dovrebbe basarsi sulla GT3 Touring, mentre non è ben chiaro quale sarà il suo motore, anche se stando a diverse fonti si parla di un 4.0 da 510 cavalli e 469 Nm.

Quasi certa la presenza di un cambio automatico ma comunque non è da escludere che alla fine la casa automobilistica tedesca possa produrre anche una versione con cambio manuale, per i puristi. Dalle foto spia non si nota invece l'emblema Porsche Heritage, marchio legato alle Porsche old school, ma è probabile che verrà apposto nella parte posteriore della vettura, dove attualmente si vede una sorta di rete.

La 911 ST sarà quindi in sostanza una GT3 Touring un po' più raffinata e di classe con alcuni tocchi retrò: a questo punto non ci resta che attendere ulteriori notizie sul nuovo modello della casa di Stoccarda. Nel frattempo siamo in attesa di scoprire come sarà la nuova Porsche 718 Boxster Full Electric, il cui render è apparso in rete negli scorsi giorni.