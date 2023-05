La Porsche 911 ST del 1970 ritorna in versione elettrica con Everrati

Nel 1970 e 1971 Porsche costruì una piccola serie di 911 ST, una versione speciale pensata per le corse, che poteva avere un motore da 2.0 o 2.4 litri, con una potenza massima di 270 CV e un peso inferiore alla tonnellata. Oggi la 911 ST ritorna con un powertrain elettrico grazie all’inglese Everrati.

A dire il vero non si tratta di una vera 911 ST - molto rara e ad oggi con un valore anche superiore ai 400.000 euro - ma di una 911 standard che è stata trasformata per assomigliarle in tutto e per tutto, stando attenti ad ogni particolare. A tal proposito, Everrati non ha replicato soltanto il look estetico semplice ma aggressivo della ST, con i generosi parafanghi allargati al retrotreno, ma ha cercato di mantenere la stessa distribuzione dei pesi di un tempo, e soprattutto un peso analogo a quello della 911 ST originale, che fermava l’ago della bilancia a 960 kg.

La modifica radicale invece riguarda la meccanica, che fa a meno di tutto ciò che si lega al flat-six di serie, e accoglie invece un motore elettrico da 440 CV abbinato ad una batteria da 60 kWh, quanto basta per permetterle un’autonomia di circa 322 km con una singola carica, ma soprattutto di scattare da 0 a 96 km/h in meno di 4 secondi.

Ricordiamo però che questa non è la prima vettura di Zuffenhausen convertita dal brand inglese: il primo capolavoro elettrico di Everrati è stata la restomod Porsche 911 generazione 964. Parlando invece del modello ST in questione, ci teniamo a precisare che presto la sigla tornerà con la nuova Porsche 911 “992” ST avvistata durante i test di sviluppo, che diventerà la 911 più leggera dell’attuale generazione, col motore derivato dalla GT3.