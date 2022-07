Porsche 911 Sport Classic alla prova in video: che spettacolo!

Lo scorso aprile abbiamo assistito alla ufficializzazione della Porsche 911 Sport Classic, edizione omaggio alla Carrera RS del 1973 ed erede della rara Sport Classic del 2009. Purtroppo non molti vi avranno accesso ma, grazie a Zack Klapmann di The Smoking Tire, possiamo “entrarci” virtualmente e goderci un test drive.

Con la nuova Sport Classic, Porsche ha introdotto una variante particolarmente intrigante nella sua gamma di 911: troviamo comunque lo stesso motore biturbo a sei cilindri da 3,7 litri dei modelli 911 Turbo e Turbo S, ma ridimensionato a 542 CV e 600 Nm di coppia. Ciò che la distingue dai già detti modelli è il cambio manuale a sette rapporti e la trazione posteriore. Non si tratta quindi di un esemplare per massime prestazioni, ma dedicato al puro piacere di guida.

Lo stesso Klapmann ha elogiato l’esperienza, soprattutto parlando dei freni composti da dischi in carboceramica con pinze anteriori a 10 pistoncini e pinze posteriori a sei pistoncini, la cui potenza di arresto “morde come un grande squalo bianco”. Tra le altre caratteristiche troviamo poi orologio Sport Chrono, quadro strumenti digitale, poggiatesta in rilievo e un badge con un numero di serie, per un pacchetto particolarmente amato dal recensore di The Smoking Tire.

Nel corso del video potremo vedere e sentire la nuova Porsche 911 Sport Classic da dentro e da fuori con ottime riprese e un rombo del motore a dir poco soddisfacente. Il nostro consiglio, ovviamente, è vedere il video nella sua interezza.

Sempre a proposito di Porsche, recentemente è giunta la notizia dell’aggiornamento per la Taycan 2023.