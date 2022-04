Porsche 911 Sport Classic individuata nel Nürburgring: eccola in un nuovo video!

Porsche in questo periodo sta conducendo molti test sul tracciato tedesco del Nürburgring Nordschleife: dopo l’avvistamento della Porsche 911 Hybrid 2023, le solite appassionate spie hanno individuato la nuova versione della Porsche 911 Sport Classic mentre fa qualche giro del Nürburgring.

Se possiamo ammirare la nuova Porsche 911 Sport Classic in arrivo nel 2022 è grazie allo YouTuber Automotive Mike, il quale ha pubblicato proprio sulla piattaforma di streaming di casa Google una clip di 2 minuti circa in cui vediamo due esemplari della medesima vettura: la prima, con targa “4050”, è dotata di ruote con raggiatura a Y; la seconda, identificata dalla targa che termina con “4040”, presenta invece un design che rimanda ai classici cerchi Fuchs dei vecchi esemplari della 911.

Per il resto, le due automobili sono le medesime e si distinguono per lo spoiler a coda di rondine e la coppia di uscite di scarico dalla forma ovale. Trattandosi di un video in esterna non possiamo ancora ammirare gli interni della nuova 911 Sport Classic, ma Automotive Mike condivide già qualche rumor relativamente al propulsore: si parla di un sei cilindri biturbo da 3,0 litri capace di produrre 473 cavalli e 569 Nm di coppia. Consigliamo, tuttavia, di prendere queste informazioni con le pinze.

Rimanendo in casa Porsche, a fine marzo 2022 abbiamo visto la Porsche 911 Turbo di Denzel Washington all’asta.