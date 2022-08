Porsche 911 Sally Special venduta per 3.6 milioni: una cifra da capogiro per beneficienza

Prima che aprissero le danze della Monterey Car Week, Porsche ha svelato la 911 Sally Special, un’edizione speciale e unica della sportiva di Zuffenhausen creata ad immagine e somiglianza di Sally Carrera di Cars, il film d’animazione uscito nel 2006. La Sally Special è stata venduta all’asta per una cifra da capogiro e andrà in beneficienza.

In particolare, l’asta è stata gestita da RM Sotheby’s, che nella giornata di ieri, giorno di chiusura della Monterey Car Week, ha battuto la 911 Sally Special per 3,6 milioni di dollari, a fronte di una base d’asta che partiva da 142.600 dollari. Una cifra enorme, circa 25 volte superiore al prezzo di una normale Porsche 911 GTS su cui è basata la Sally Special.

Ricordiamo però che la Sally Special non è una normale 911 GTS, bensì un pezzo unico che adotta soluzioni cromatiche ed elementi realizzati appositamente per lei, come i cerchioni, che a loro volta si ispirano a quelli che venivano utilizzati sulla Porsche 911 “996”, la generazione su cui è nata la Sally Carrera del film. Non manca poi l’indimenticabile tatuaggio tribale che si cela sotto all’alettone mobile della vettura, un dettaglio che fece andare su di giri Saetta McQueen, ma vi invitiamo a dare un’occhiata al nostro articolo per conoscere tutti i dettagli e gli easter egg della Porsche 911 Sally Special.

Dunque l’auto è stata venduta per una cifra incredibile ma per una giusta causa: i proventi della vendita infatti andranno a due associazioni benefiche, ovvero Girls Inc. e USA for UNHCR, con la prima che si impegna nell’aiutare tutte le giovani donne negli Stati Uniti e in Canada, e la seconda che invece è impegnata a sostenere più di 6.2 milioni di rifugiati provenienti dall’Ucraina a seguito dello scoppio del conflitto.