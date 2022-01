Porsche 911 'Safari' senza più segreti: tutte le ultime foto spia

In seguito agli ultimi avvistamenti della Porsche 911 Sport Classic, le esperte “spie” alla caccia di prototipi della casa automobilistica tedesca hanno immortalato una versione “high-riding” della stessa Porsche 911 nota al pubblico come “Safari”, sebbene non sia il nome ufficiale. Ecco le ultime fotografie scattate da Motor1!

Ciò che si nota, innanzitutto, è il chiaro rivestimento nero utilizzato per nascondere la maggior parte dei dettagli chiave della vettura: anteriormente, ad esempio, l’intera fascia è coperta a dovere. Il rivestimento mostra però a grandi linee la presenza di aperture sui lati più grandi, oltre alle prese d’aria alla base del cofano. Lungo i lati, invece, si notano i passaruota per aggiungere protezione ai pannelli della carrozzeria in caso di utilizzo fuoristrada – da cui il nomignolo Safari.

Posteriormente notiamo poi un piccolo spoiler fisso mai visto finora nei precedenti scatti spia, dettaglio da non sottovalutare in vista del suo approdo sul mercato. Infine, si vedono chiaramente i tubi di scarico ovali.

Per quanto concerne ciò che si trova sotto il cofano, si parla di un motore biturbo a sei cilindri contrapposti da 3,0 litri, per 443 cavalli e 528 Nm di coppia, con trasmissione della Carrera 4S a trazione integrale. Tuttavia, consigliamo di prendere questi dati con le pinze in attesa del debutto ufficiale o dei primi teaser rilasciati dalla stessa Porsche.

Giusto ieri abbiamo trattato, invece, le decisioni di Porsche per il 2022.