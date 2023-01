Porsche 911 Safari? Non s'ha da fare: la querelle con Tata e il cambio in Dakar

La Porsche 911 Dakar si sarebbe dovuta in realtà chiamare Safari. Peccato però che Tata si sia messa di mezzo, facendo valere il proprio copyright e vietando così alla casa tedesca di utilizzare la parola desiderata.

La Porsche 911 Dakar è stata svelata al salone dell'Auto di Los Angeles dello scorso novembre, un progetto che ha da subito attirato l'interesse degli appassionati anche perchè la casa di Stoccarda ha voluto ispirarsi alle fuoriserie che hanno corso negli anni addietro nel campionato rally, a cominciare dal mitico Kenya, detto anche Safary Rally.

Il prototipo si chiamava 911 Vision Safari ma Tata, per sfortuna dei tedeschi, ha il diritto di utilizzo della parola “Safari”, con riferimento al SUV di medie dimensioni prodotto dal lontano 1998. Porsche ha tentato di mediare con l'azienda indiana: “Abbiamo parlato con loro", ha spiegato Thomas Krickelberg, il direttore del programma “Ma non ci hanno dato il permesso. Quella era l'opzione A – ha aggiunto - poi siamo passati alla Dakar”.

Anche in questo caso comunque le cose non si sono rivelate semplici visto che è stato necessario chiedere il permesso agli organizzatori della Dakar, l'Amaury Sport Organization, che fortunatamente ha accettato di concedere il nome a Porsche ma in cambio di un pagamento in denaro, anche se non è stata resa pubblica la cifra.

Kirckelberg ha sottolineato anche le difficoltà all'interno della stessa Porsche, visto che alcuni non vedevano di buon occhio il progetto Dakar/Safari. Di fatto la 911 da fuoristrada sarebbe potuta venire alla luce già nel 2016, ma la resistenza dei reparti marketing e vendite ha bloccato il tutto. Alla fine ha avuto ovviamente ragione “l'ala” dell'azienda tedesca che puntava sul concept visto che la 911 pensata per lo sterrato ha ricevuto moltissimi consensi, al punto che Porsche sta pensando ad una linea off road per altre sue fuoriserie in futuro.