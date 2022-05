La Porsche 911 Safari di Ken Block è in vendita: è ancora sporca dopo il rally in Africa

Ken Block ci ha lasciato senza parole con la presentazione della “Hoonipigasus”, una mostruosa Porsche da 1400 CV con cui proverà a vincere la prossima Pikes Peak. Gli appassionati del pilota-stuntman americano si ricorderanno però che Ken aveva già messo mano ad una Porsche 911 per correre un rally safari, che adesso ha messo in vendita.

In particolare si tratta di una Porsche 911 SC del 1978, modificata ad hoc per correre l’East African Safari Classic (a breve Porsche svelerà la 911 da sterrato chiamata Dakar) grazie ad una serie di upgrades che arrivano direttamente da Tuthill Porsche, tra i quali troviamo una gabbia di rinforzo interna e un generoso roll bar sulla parte anteriore per proteggere il frontale durante il duro rally africano, molto esigente per la meccanica della vettura.

Sotto al cofano c’è un motore flat-six da 3.0 litri con 280 CV scaricati sulle sole ruote posteriori tramite un cambio manuale a 5 rapporti, una vettura analogica fino al midollo che adesso è stata messa all’asta nelle stesse condizioni in cui ha finito la gara, quindi con i segni e le botte delle battaglie a cui ha preso parte, e soprattutto ancora ricoperta della sabbia africana. Quindi sì, chi avrà la fortuna di portarsela a casa dovrebbe mettere in conto un bel lavaggio accurato.

L’auto è pronto gara e perfettamente funzionante nonostante qualche segno procuratosi durante la competizione che le dona ancor più fascino, ed è in vendita presso la casa d’aste inglese Collecting Cars, con un’offerta attuale di 54.600 sterline (circa 64.100 euro al cambio attuale), anche se il suo prezzo è destinato a salire da qui ai prossimi 5 giorni, quando l’asta chiuderà.