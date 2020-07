Questa Porsche 911 'Safari' è un esemplare fantastico, ma il suo prezzo è fuori scala

Kelly-Moss Road and Race (KMR) ha deciso di dar frutto a tutte le proprie capacità per proporci una vettura fantastica. Si tratta di uno dei più bei modelli di Porsche 911 "Safari" che si siano mai visti in giro e, curiosamente, è stato chiamato "Willy".

La macchina che potete vedere dalla galleria di immagini in fondo alla pagina è essenzialmente una Porsche 911 3.2 Carrera del 1984, acquistata dal direttore operativo di Kelly-Moss, Andy Kilcoyne, nel marzo del 2018. Inizialmente Kilcoyne voleva apportare soltanto dei ritocchi personali non troppo profondi, ma dopo un po' ha cambiato idea optando per una delle trasformazioni più complete mai portate alla luce da KMR.

Nel corso di 10 mesi, la macchina è stata completamente separata da ogni pezzo, e ognuno di essi ha poi attraversato una fase di revisione, modifica o di sostituzione totale. Le modifiche che più saltano all'occhio sono quelle relative ai passaruota, al paraurti anteriore in alluminio, alla barra LED Black Oak da 30 pollici all'avantreno o anche all'illuminazione posteriore, anch'essa garantita da una barra LED da 30 pollici, in questo caso curva. I cambiamenti rilevanti non finiscono qui: potete anche ammirare una barra LED da 40 pollici sul tettuccio e i nuovi cerchi Braid Fuchs 17x7 replica con pneumatici BFGoodrich All-Terrain KO2 245-65 R17.

KMR, per assicurarsi che la 911 possa gestire ogni situazione fuoristrada, ha cambiato il sistema di sospensioni inserendo dei modelli regolabili a doppio tubo invertito di Exe-TC, molle Eibach, bracci di controllo inferiori rinforzati prodotti internamente e resistentissime boccole Elephant Racing.

Nel vano motore batte poi un 3,4 litri custom con pistoni e cilindri Mahle ad alta compressione, alberi a camme rettificati in-house, gestione del motore MoTeC e tanto altro. Insomma, il risultato è di circa 340 cavalli di potenza, che vengono incanalati verso le ruote da un cambio manuale con differenziale a slittamento limitato. Entrando nell'abitacolo troviamo infine sedili Recaro in pelle, un display digitale MoTeC, radio GPS Porsche Classics, amplificatore JL Audio, volante Momo Prototipo, altoparlanti Focal e roll-bar custom.

Molti di voi adesso si staranno chiedendo:"Sì, tutto bello, ma il prezzo?". Vi rispondiamo subito: MKR, per la sua 911 Carrera Safari, chiede un esborso di 375.000 dollari.

Per chiudere restando all'interno della casa automobilistica tedesca, vi rimandiamo alle ottime notizie relative alla nuova Porsche 911 Turbo S: è più veloce di Ferrari 488 GTB e Lamborghini Huracan Evo.