La Porsche 911 S/T solo in affitto per il primo anno: così si eviteranno gli scalper

La Porsche 911 S/T del 2024 è un vero richiamo per i rivenditori, essendo stata praticamente progettata su misura per loro. Non tanto per il suo potente motore flat-six da 9.000 giri/min o il cambio manuale a sei marce con rapporti ravvicinati, quanto per il fatto che saranno prodotti solo 1.963 esemplari.

Per far fronte a tutto questo Porsche ha introdotto una clausola nei contratti di vendita della 911 S/T per assicurarsi che i rivenditori non diventino proprietari legali dell'auto prima di un anno dalla consegna. Di recente sono anche usciti dei nuovi scatti della Porsche 911 Cabrio mentre correva sul circuito di Nurburgring.

Frank Moser, capo delle linee di modelli Porsche 911 e 718, ha spiegato questa misura di protezione durante l'evento Rennsport Reunion 7 della scorsa settimana dove è stata presentata anche la nuova Porsche 911 GT3 R Rennsport. Moser ha dichiarato: "Quando abbiamo annunciato la 911 S/T in onore dei 60 anni della 911, abbiamo registrato un interesse senza precedenti per l'auto, superando di gran lunga la quantità destinata agli Stati Uniti. Vogliamo assicurare che queste auto siano disponibili per veri appassionati che le guideranno e ne gioiranno per gli anni a venire. Ecco perché chiunque riceva una 911 S/T negli Stati Uniti sarà vincolato a conservarla per almeno un anno, come da accordo concordato"

Un contratto di locazione di un anno prima del trasferimento della proprietà avrà un impatto limitato, in quanto ritarderà solo il momento in cui le 911 S/T arriveranno sul mercato dell'usato. Tuttavia, potrebbe contribuire a smorzare l'entusiasmo che spinge alcune persone a pagare un prezzo elevato solo per avere l'ultima Porsche. Quando la 911 S/T non sarà più il modello più recente e all'avanguardia, potrebbe non essere venduta a prezzi così elevati, almeno in teoria.