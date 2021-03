La Porsche 911 RSR di Pablo Escobar è in vendita, ma il prezzo è salatissimo

Una incredibilmente rara Porsche 911 RSR del 1974 è appena stata messa in vendita da Atlantis Motor Group ma, oltre al valore stratosferico dell'esemplare e alla richieste del rivenditore, anche la sua storia è fuori dal comune.

Di unità simili ne sono state costruite soltanto 15 allo scopo di partecipare alla International Race of Champions, dove 12 esemplari hanno effettivamente gareggiato e 3 vetture non hanno avuto modo di essere impiegate in pista. Quella della galleria di immagini in fondo alla pagina però è stata spinta al massimo da Emerson Fittipaldi in persona, che si qualificò in pole position.

Purtroppo però, Fittipaldi fu penalizzato di 10 posizioni per non essere arrivato in tempo al meeting dei piloti, pertanto aprì la gara sull'undicesima piazza. Non appena furono aperte le danze, il campione della Formula 1 si fece strada tra le altre vetture recuperando margine sul leader, ma alla fine non completò la corsa a causa di un guasto al serbatoio.

Successivamente la Porsche 911 RSR in questione continuò a competere in vari ambiti, tra i quali la 24 Ore di Daytona del 1978, e il listino di DuPont Registry fa sapere che si è persino piazzata in ventitreesima posizione alla 12 Ore di Sebring del 1976.

Infine il signore del cartello colombiano Pablo Escobar acquistò la sportiva tedesca per prendere parte alla Copa Renaul 4 in Colombia ma, dopo la sua morte, venne lasciata per anni in garage prime di tornare negli Stati Uniti grazie a Roger Penske, che la restaurò riportandola alle sue condizioni originali.

E' chiaro che leggendo avrete già capito il valore della Porsche 911 RSR, ma siamo sicuri che il prezzo di listino vi stupirà comunque: si parla di almeno 1,85 milioni di euro.

