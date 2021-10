La Porsche 911 RSR da corsa di Pablo Escobar va all'asta e le offerte sono già altissime

Pablo Escobar non ha bisogno di presentazioni ed è diventato così famoso attraverso la criminalità. Un dato di cui non andare fieri, ma tralasciando questi aspetti della sua vita, è innegabile che con il denaro sporco ottenuto si è tolto qualche sfizio motoristico, e tra questi c’è una bellissima Porsche 911 RSR in Sahara Beige.

Si tratta di un modello del 1974 che ha corso nell’International Race of Champions (IROC), e in quell’anno questo esemplare venne guidato da Emerson Fittipaldi, due volte vincitore di Indianapolis e due volte campione del mondo di Formula 1, come si evince dalle grafiche con cui l’auto è venduta attualmente.

Successivamente l’auto è passata di mano in mano, infatti dopo le competizioni è stata comprata da Roger Penske, che a sua volta l’ha poi venduta a due piloti privati. Dal 1974 al 1978 ha corso per le piste d’America, partecipando anche alla 24 ore di Daytona e alla 12 ore di Sebring, per poi essere venduta proprio al narcotrafficante più conosciuto della storia.

Pablo non la parcheggiò dentro un garage, ma anzi la portò in gara in alcuni eventi locali, e per questo curò personalmente la sua vettura adottando anche il kit carrozzeria silhouette, quello che veniva montato sulle Porsche 935 Gruppo 5 (guardate la Porsche 935 del preparatore nipponico Bisimoto, che l'ha trasformata in un bolide elettrico). Negli anni ‘90 l’auto è stata riportata negli Stati Uniti, dove è stata dotata nuovamente della sua carrozzeria originale, mentre in tempi più recenti è è stata riportata alle specifiche di fabbrica a livello meccanico.

Il motore è tornato ad essere un classico flat-six da 3.0 litri Porsche, ma non mancano dettagli che riportano alla mente le corse, come i cerchi in lega Fuchs, l’alettone posteriore, i sedili da corsa racchiusi tra le tubazioni del rollbar, cofano con sganci rapidi e cover in plastica per i fari anteriori.

L'auto si trova attualmente in Florida ed è in vendita presso la casa d’asta Collecting Cars con offerte che per il momento superano i 730,000 euro, ma sono destinate a salire vertiginosamente dato che lo scorso marzo la Porsche 911 RSR di Escobar venne venduta attorno ai 2 milioni di euro.