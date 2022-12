Porsche 911 Restomod: il primo capolavoro elettrico di Everrati

Davvero uno splendido esempio di Restomod la Porsche 911 serie 964 realizzata da Everrati. L'azienda britannica ha annunciato la sua prima creazione destinata al mercato degli Stati Uniti, elettrificando una supercar degli anni '90.

Il motore flat-six della Porsche 911 è stato sostituito da un motore definito da Everrati "un propulsore elettrico all'avanguardia di livello OEM" e che si basa su un pacco batterie da 62 kWh. Grazie a questa modifica il gioiello tedesco sarà in grado di percorrere 200 miglia, 322 chilometri, con una sola ricarica; è inoltre prevista la ricarica rapida anche se non sono stati forniti dettagli a riguardo. Secondo Insideves, una batteria da 53 kWh, quindi meno potente di quella montata, dovrebbe ricaricarsi al 100% in un'ora, di conseguenza dovremmo essere di fronte a tempi molto rapidi per fare il pieno di elettricità.

Il progetto Porsche 911, recentemente svelata nella versione Dakar, è magnifico, ma ovviamente non è stato economico visto che l'azienda ha investito 300.000 dollari, circa 282.000 euro, per portarlo a termine, un restauro completo che ha però mantenuto impeccabile il fascino e lo stile di questo amatissimo modello di Porsche. Per Everrati è stata realizzata un'auto d'epoca "a prova di futuro", visto che il fortunato possessore di questo bolide potrà gustarsi le linee sinuose e senza tempo della 911 ma nel contempo viaggiando su un'auto green e scattante, avanzatissima dal punto di vista tecnologico.

Justin Lunny, CEO di Everrati e fondatore dell'azienda, aggiunge: "È una pietra miliare per Everrati vedere il completamento della nostra prima auto per un cliente statunitense. Con questa 911 abbiamo dimostrato come la nostra tecnologia, l'ingegneria e, soprattutto, la nostra attenzione e cura per mantenere lo spirito originale dell'auto ci contraddistinguano”.

Lunny ha concluso sottolineando come l'interesse verso questi tipi di auto stia aumentando notevolmente negli ultimi tempi: “Stiamo assistendo a un aumento dell'interesse da parte dei clienti in tutto il Nord America, in California, Texas, Florida e fino a Vancouver, in Canada, insieme alla domanda anche dal Regno Unito, dall'Europa e dall'Asia". A conferma di questo trend, anche la Peugeot 205 GTI in versione Restomod mostrata soltanto pochi giorni fa.