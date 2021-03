La Porsche 911 è stata reinterpretata da Gunther Werks

Gunther Werks ha finalmente completato i lavori su una propria reinterpretazione della Porsche 911 del 1994. Il brand ha denominato il progetto "Irish Green Commission", e non c'è bisogno di domandarsi il perché: basta dare un'occhiata alla galleria di immagini in fondo alla pagina.

La tonalità Irish Green utilizzata sulla carrozzeria si abbina perfettamente alle forme curve e sinuose della vettura, soprattutto per quanto concerne l'area intorno ai fari anteriori e il passaruota posteriore. Gunther Werks ha voluto contrastare il tutto lasciando esposte le parti in fibra di carbonio sul cofano e sul tettuccio, mentre i cerchi e le strisce con scritta "Porsche" sulla fiancata sono stati realizzati in un peculiare oro chiaro.

Dentro l'abitacolo notiamo l'impiego di Alcantara in nero e pelle in marrone carico, mentre parecchi elementi risaltano con la trama della fibra di carbonio a vista, la quale ricopre soprattutto la parte interna delle portiere e il retro dei sedili. Oltretutto il committente ha deciso di implementare un'insonorizzazione dell'abitacolo che, nonostante si spinga al massimo la vettura, garantisce il comfort uditivo.

A muovere la sportiva tedesca ci pensa lo storico sei cilindri in linea da quattro litri, che Rothorsport Racing ha portato a 440 cavalli di potenza e 454 Nm di coppia. Altre migliorie prestazionali concernono l'installazione di pinze frenanti Brembo e sospensioni di Eisenlohr Racing e JRZ Suspension Engineering. La 911 Irish Green Commission fa parte del programma 993 Remastered limitato a soli 25 esemplari, per cui immaginiamo che i costi per i ritocchi non siano esattamente facili da sostenere.



Rimanendo in tema di Porsche custom non possiamo non citare questa Porsche 911 GT2 RS: adesso monta un ampio alettone whaletail. Il ultimo vogliamo vare un tuffo nel passato per rimandarvi ad una meravigliosa Porsche 911 custom recentemente rivelata da Singer: L'estensivo di personalizzazione ha un gusto assolutamente sopraffino.