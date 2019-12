Questa Porsche 911 off-road da 365 CV è pronta per qualsiasi tipo di terreno

La Porsche 911 è certamente un grande classico del mondo automotive, una delle vetture più amate dagli appassionati per le sue linee iconiche, non è certo famosa però per le sue capacità off-road... nonostante questo qualcuno ha ben pensato di costruire una variante pronta ad azzannare qualsiasi terreno.

Parliamo della Baja 911 di Russell Built, un autentico mostro off-road customizzato a mano, come ha raccontato fieramente T.J. Russell a TheDrive. L’uomo, dietro Russell Built, è stato per anni ossessionato dalla costruzione di una 911 Baja-ready, finché non si è procurato una Porsche 911 di generazione 964 e l’ha convertita a regola d’arte - più resistente e rigida dell’originale, con la possibilità di cambiare delle parti a piacere "a seconda del gusto del cliente".

“Dal deserto a piccole gare di rally, questa 911 è pronta per ogni sfida, è una vettura estremamente versatile” ha detto Russell, che comunque ha modificato non poco la vettura originale. A partire dal motore, che in effetti non viene propriamente da Stuttgart. Sotto la leggera carrozzeria dell’auto, che l’aiuta a rimanere sotto i 1.270 kg, si trova un mostruoso Rothsport Racing da 3.8 litri a 6 cilindri appositamente modificato, anche se Russell non ha voluto svelare come. Un propulsore in grado di sprigionare 365 CV di potenza e 420 Nm di coppia, viaggiando nelle condizioni più estreme anche per 160.000 km, ha assicurato Russell. (Foto: Drew Phillips)