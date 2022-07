Ecco a voi la Porsche 911 col nero "più nero" al mondo: fa impressione!

Quando si parla di automobili il colore ha un ruolo estremamente importante nel garantire loro una bellezza caratteristica, e la Ferrari SF90 Stradale in fibra di carbonio vista recentemente sulle nostre pagine lo insegna. Tuttavia, avete mai visto una vettura con il nero più scuro al mondo?

Qualche giorno fa in Giappone l’officina Pit One Customs ha chiesto aiuto a Koyo Orient per realizzare una Porsche 911 con vernice Musou Black, considerata tra le vernici acriliche a base d'acqua più nere al mondo in quanto capace di assorbire il 99,4% della luce arrivando a un “nero super”. In questo modo, priva l'auto dei suoi dettagli e delle sue pieghe trasformando la coupé in una anomala figura che appare quasi come un’ombra. In poche parole, sembra davvero irreale!

Sia chiaro, non si tratta della prima auto con vernice Musou Black o Vantablack, dove quest’ultima assorbe il 99,96 percento della luce visibile ed è stata applicata da BMW su una BMW X6 nel 2019. In ogni caso, si tratta di colori che non sono disponibili al pubblico e che vengono usati solamente per stunt commerciali o video di curiosità, come per il filmato che trovate allegato alla notizia.

In esso inizialmente si vede la Porsche 911 Turbo selezionata nel suo nero caratteristico ma, pochi minuti dopo, il team di Pit One inizia a lavorare sulla verniciatura mostrandoci ogni step e progresso. Il risultato finale è una Porsche 911 Musou Black che, se alla luce del sole risulta ancora comunque ben distinguibile, in ambienti più scuri appare come un blocco nero senza linee riconoscibili. Tuttavia, basta anche rimanere sotto l’ombra di un albero per nascondere tutti i dettagli della carrozzeria, e lo dimostra la guida finale su strada. Sicuramente si tratta di uno spettacolo anomalo, ma unico!

