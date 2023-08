Questa Porsche 911 ha un motore Tesla: pura blasfemia?

Nel mentre Porsche si prepara a lanciare la nuova Macan, un'azienda con sede nel Connecticut, negli Stati Uniti, ha preso una vecchia Porsche 911 e gli ha sostituito il tradizionale motore a sei cilindri boxer con un cuore elettrico. Il design classico e iconico della storica 911 si fondono con la tecnologia elettrica.

Il nome di questa Porsche 911 nera è "Blackbird" e presenta una potenza di 500 cavalli, il doppio dell'originale. Le sospensioni sono state modificate da Penske per sopportare l'aumento di peso. I freni italiani Brembo completano il pacchetto, che unisce sportività e autonomia, con un raggio di 320 km, adeguato per l'uso comune di questo tipo di auto. Esternamente, presenta cerchi in lega specifici e luci a LED evidenti, soprattutto nella caratteristica fascia posteriore, che tradiscono la sua natura elettrica.

Il nome di questa azienda è (neanche a dirlo) Sacrilege Motors, che, in collaborazione con i specialisti di Fellten noti per le loro trasformazioni su Mini, Land Rover e Porsche, aveva già lavorato su una Porsche 964 cabrio del 1992 equipaggiandola con una batteria da 62 kWh e il motore di una Tesla Model S.

La Blackbird sarà ufficialmente presentata al Pebble Beach Concours d'Elegance di Monterey, ma potrebbe essere vista con sospetto dagli appassionati e dai collezionisti abituati a vetture alimentate da motori a benzina. Questo evento ospita auto storiche e prestigiose, molte con motori classici a benzina, spesso datati in un'epoca in cui non si considerava l'inquinamento. Tuttavia, la conversione elettrica sta emergendo come opzione per prolungare la vita delle auto tradizionali, anche se potrebbe non essere ben accolta da tutti.

Porsche è attualmente al lavoro, anch'essa, su nuove piattaforme per EV, recentemente la casa automobilistica ha affermato che a breve le auto elettriche potrebbero raggiungere i 1300 km di autonomia.