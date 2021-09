Questa Porsche 911 ha una delle modifiche più strane in assoluto

La Porsche 911 ha una storia antichissima, e oramai le generazioni commercializzate quasi non si contano più. L'iterazione 993, quella costruita tra il 1994 e il 1998 ha però un posto speciale nel cuore degli appassionati.

Il modello possedeva una manovrabilità unica, un design fatto di curve attraenti e un cruscotto completamente ridisegnato, a metà strada tra il classico e il moderno. E' scontato che in molti abbiano l'acquolina alla bocca nel guardare l'esemplare raffigurato negli scatti in fondo alla pagina, sia perché dalla sua costruzione avvenuta del 1996 ha percorso soltanto 118.000 chilometri, sia per il fatto che porti in dote degli optional niente male.

A ogni modo questo non vuol dire che i ritocchi siano sempre di ottimo gusto, in quanto la Porsche 993 Carrera messa all'asta da Ashley Nickeslls Sport + Classic alla cifra di 70.000 euro, esibisce un'aggiunta quantomeno divisiva.

Il quadro generale è comunque spettacolare: pochi chilometri percorsi, condizioni eccellenti, potente motore da 270 cavalli in grande spolvero, verniciatura in Speed Yellow, carchi abbinati e sospensioni ribassate. Il kit aerodinamico RS però, tra le tante gradite migliorie, va ad installare un gigantesco alettone posteriore su una versione decappottabile che potrebbe farne tranquillamente a meno.

Nel caso in cui si usi la vettura con tettuccio chiuso il dettaglio risalta poco, ma scoprendo l'abitacolo l'alettone va quasi a rappresentare una nota stonata. Voi cosa ne pensate? Ritenete sensata o meno questa modifica? Fatecelo sapere tramite la sezione commenti in calce.



Per chiudere correndo al futuro della casa di Stoccarda non possiamo non rimandarvi alle ultime notizie sulla futura Porsche 718: è prevista per il 2025, sarà completamente elettrica e peserà molto meno della Taycan (la richiesta per quest'ultima cresce a dismisura).