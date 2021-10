Porsche 911 modificata si scatena sull'Autobahn: 900 cavalli di cattiveria

L'ultima generazione di Porsche 911 Turbo S ha già più volte dimostrato di che pasta è fatta. Il bolide sportivo di Stoccarda può in molti casi battere supercar ben più costose e sensibilmente più leggere, ma in questo caso ci soffermiamo su un esemplare ancora più capace.

La vettura visibile attraverso il video in alto, caricato su YouTube da AutoTopNL, va infatti ad erogare ben 900 cavalli di potenza grazie ad una serie di modifiche sostanziali. Di fabbrica la nuova 911 Turbo S monta un sei cilindri in linea biturbo capace di mandare sull'asfalto 650 cavalli di potenza attraverso tutte e quattro le ruote affidandosi ad un cambio automatico a doppia frizione e 8 rapporti. Ciò si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e in una velocità massima pari a 330 km/h.

Al tuner tedesco LCE Performance queste specifiche non bastavano affatto, per cui ha incrementato l'output di 250 cavalli ottenendo uno 0 a 100 km/h da 2,4 secondi e una velocità di punta non meglio specificata (è difficile misurarla sulle strade pubbliche). A ogni modo il conducente non vedeva l'ora di lanciarla sull'Autobahn, e dobbiamo dire che la clip ci ha seriamente impressionati. La macchina passa da 140 a 200 km/h in un batter d'occhi, e si porta sui 300 km/h come se nulla fosse.

L'accelerazione è davvero folle, e la parte di montato che ci permette di ammirare la 911 mentre si aggira sulle extraurbane trasmette un senso di eccitazione raramente replicabile tramite altre vetture. Il test per il raggiungimento della velocità massimale ha visto la lancetta fermarsi a 326 km/h, anche se con la strada libera avrebbe potuto fare ben di meglio.



Da parte nostra ci accontentiamo tranquillamente di aver provato la Porsche 911 GT3 in pista in occasione del Porsche Festival 2021, ma di recente la casa automobilistica di Stoccarda si sta visibilmente spostando verso la propulsione elettrica: già adesso la Taycan vende più della 911, ed è già stato confermato che in futuro vedremo molti altri modelli a zero emissioni.