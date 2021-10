Porsche 911 modificata prova a battere l'imprendibile Tesla Model S Plaid

Qualche anno fa, se escludiamo hypercar assurde come la Bugatti Chiron, il mondo delle gare di accelerazione era dominato dalle supercar con motore termico come la Lamborghini Aventador SVJ, la Ferrari 488 Pista o la McLaren 720S. Queste potevano passare da 0 a 100 km/h in molto meno di 3 secondi e chiudere il quarto di miglio in meno di 11 secondi.

Adesso però abbiamo assistito ad un cambio di paradigma fondamentale, in cui i modelli che sfruttano la propulsione elettrica si avvantaggiano grazie all'assenza di un cambio tradizionale e all'erogazione istantanea della coppia. La Tesla Model S Plaid infatti sfrutta tre motori elettrici per arrivare ad un output di oltre 1.000 cavalli, che si traducono in uno 0 a 96 km/h in meno di 2 secondi e in un quarto di miglio da 9,2 secondi.



A battere la berlina premium di Palo Alto ci hanno provato i migliori bolidi a combustione interna, ma hanno fallito miseramente (qualcuno ha pensato di sfidare la vettura con una Suzuki Hayabusa). Stavolta però ha dovuto vedersela con un avversario assolutamente temibile: una Porsche 911 Turbo S sensibilmente potenziata. Il video in alto, caricato su YouTube da DragTimes, ci permette infatti di assistere ad un intrigante testa a testa, nel quale la 911 Turbo S fa affidamento sul kit Stage 4 di ByDesign Auto per erogare 750 cavalli alle ruote e 900 cavalli all'albero motore attraverso il solito sei cilindri in linea biturbo da 3,8 litri.



Certo, la Model S Plaid gode di una forza bruta ben maggiore rispetto alla rivale, ma c'è da considerare anche il fattore peso: la sportiva tedesca deve spostare 590 chilogrammi in meno. Venendo al dunque, la prima gara visibile al minuto 6:47 ha visto vincere la EV nonostante fosse partita in leggero ritardo. La seconda prova è stata abortita dopo pochi metri, ma fin dall'inizio l'esito era alquanto prevedibile.



Ora come ora l'unica macchina in grado di battere la creatura di Elon Musk è una stratosferica hypercar croata: il quarto di miglio della Rimac Nevera è da record.