Porsche 911, inedite foto spia: la nuova fuoriserie di Stoccarda sempre più vicina

Nuove foto spia della futura generazione della Porsche 911 sono emerse in rete in queste ore. L'azienda di Stoccarda è al lavoro sul restyling della sua amatissima fuoriserie, che all'interno della stessa azienda è denominata 992.

Le ultime foto spia pubblicate da Motor1.com sono alquanto interessanti visto che la nuova Porsche 911, per cui ieri è stata presentata la livrea Martini, appare senza alcun camouflage, di conseguenza, siamo di fronte a quella che sarà la linea definitiva dello stesso bolide. Come sempre l'azienda non è interessata a sconvolgere lo storico design della sua fuoriserie e anche l'ultimo restyling appare riuscito ma senza essere troppo vistoso.

In particolare si possono notare dei nuovi dettagli nella parte anteriore del paraurti, nuove lamelle verticali, e non sono da escludere dei nuovi modelli di luci e fanali, così come degli indicatori di direzione inediti. Novità sono previste anche nel posteriore della Porsche 911 che verrà, con un paraurti che sarà modificato soprattutto nelle prese d'aria presenti sul cofano del motore (ricordiamo infatti che il propulsore è posizionato storicamente nel retro della vettura).

Per quanto riguarda invece lo scarico, nelle foto spia del prototipo circolanti in queste ore si nota come lo stesso sia molto simile a quello della Cayman GTS, auto che Espargaro si è regalato per la Befana, e che è presente anche sulla versione Boxtser GTS. Infine, in merito ai motori, stando alle ultime indiscrezioni sembra che la Porsche 911 dovrebbe utilizzare dei propulsori aspirati, molto probabilmente da 4.0 litri anche se con una cilindrata inferiore rispetto a quelli di un tempo.

Tutto tace per quanto riguarda la data della messa in commercio della nuova fuoriserie di Stoccarda, ma tenendo conto dello sviluppo nei test non è da escludere che la stessa possa debuttare già nel corso dell'anno iniziato pochi giorni fa. Inizialmente dovrebbe essere prodotta la variante Carriera dopo di che sarà la volta della GT3 e della Turbo, i modelli più “cattivi” della storica 911.