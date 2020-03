Porsche 911 ibrida? Ci sono già i prototipi, ma l'azienda deve fare una scelta

La nuova Porsche 911 turbo S è qui, ed è pure la più potente 911 di sempre. Ma niente elettrificazione. Eppure una 911 ibrida è attualmente in fase di progettazione. Anzi, esistono già dei prototipi funzionanti. Ora però Porsche dovrà fare una scelta per nulla banale, e sulla base di questa si deciderà la natura della 911 ibrida.

Sul futuro della Porsche 911 ibrida è intervenuto Michael Steiner, membro del board di Porsche R&D. Ne ha parlato durante una chiacchierata con Auto express.

Steiner sostiene che esistano già dei prototipi funzionanti della ibrida, che lo stesso Steiner avrebbe anche già provato. Il dirigente ha anche spiegato che l'azienda di Stoccarda si trova davanti ad un dilemma non indifferente, perché sulla base di questo dipende la natura della 911 ibrida. Ecco quello che ha raccontato ad Auto Express:

"Il pianale è già pronto per l'ibrido, e abbiamo dei prototipi. L'ho guidato io stesso, è divertente da guidare. Ma quello che dobbiamo ancora decidere è se voliamo un ibrido più orientato alle performance, o se preferiamo un plug-in con un'autonomia più solida. Questa è una delle decisioni principali che dobbiamo prendere - decidere quale direzione una variante ibrida della 911 dovrebbe prendere. Si tratta anche, ancora una volta, di dover pensare al peso. Più autonomia si vuole, più peso si dovrà aggiungere. Ma se ci interessano solo le performance, allora si può optare per una batteria piccola per aggiungere cavalli e rigenerare l'elettrico con le frenate".

Nel 2019 il CEO di Porsche aveva preannunciato che la 911 ibrida sarebbe stata "la più potente di sempre". Che la casa automobilistica abbia già preso una decisione?