La Porsche 911 Hybrid avvistata mentre sfreccia sul circuito del Nurburgring

Porsche è al lavoro sulla prima 911 ibrida, e il team di CarSpyMedia è riuscito a filmarla durante una delle tante sessioni di test tra i saliscendi del circuito del Nurburgring. Non è la prima volta che vediamo la 911 Hybrid in azione, ma in questo caso non ci sono dubbi che sotto alla carrozzeria ci sia un powertrain ibrido.

Se ci fate caso infatti, sul lunotto posteriore c’è un adesivo giallo che serve ad indicare ai commissari di percorso che l’auto è “elettrificata”, qualora dovesse rimanere vittima di un eventuale incidente. A livello estetico non sembrano esserci particolari modifiche rispetto agli avvistamenti precedenti, se non fosse per le strane luci ai lati del paraurti frontale che avevano già visto sul prototipo 2024 della 911 restyling durante i test invernali, che comunque sono unità provvisorie utilizzate nei test, dato che le luci di posizione sono coperte.

Risulta ancora difficile capire su quale 911 si basi la versione ibrida del modello, ma a giudicare dalle immagini nulla vieta che possa trattarsi di una Carrera standard equipaggiata quindi col flat-six twin-turbo da 3.0 litri, a cui viene affiancato un motore elettrico il cui scopo è soltanto votato alla prestazione e non all’efficienza, come già spiegato da Porsche. Inoltre sappiamo che non si tratterà di un modello plug-in hybrid, ma utilizzerà un propulsore elettrico abbinato ad una batteria di dimensioni contenute per non alzare eccessivamente il peso della vettura e sfrutterà tecnologie derivate dal prototipo 919 Hybrid da corsa.

La 911 ibrida sarà il primo passo verso l’elettrificazione del modello, anche se una versione full electric è ancora ben lontana, a differenza delle 718 Cayman e Boxster che diventeranno elettriche dal 2025.