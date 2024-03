La nuova Porsche 911 Hybrid arriva in estate, quale tecnologia ibrida verrà usata?

In casa Porsche il 2024 sarà un anno di grandi rivoluzioni. Dopo Macan elettrica, la Taycan rinnovata e la super potente Taycan Turbo GT, a Stoccarda ci si appresta a lanciare la nuova Porsche 911 ibrida che farà sicuramente discutere gli appassionati.

Come anticipato in apertura, a fine gennaio Porsche ha presentato la nuova Macan elettrica, SUV a zero emissioni che promette fino a 784 km di autonomia in città. Poi è arrivata la nuova Taycan aggiornata al 2024, la cui gamma è stata completata poche ore fa dalla più potente Porsche di serie mai creata, la Taycan Turbo GT. Anche soltanto così potremmo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto da Porsche in questo 2024, l’anno però è ancora lungo e in estate arriverà il turno della nuova 911 ibrida, vettura ormai leggendaria di cui si discute da anni.

Il CEO Oliver Blume ha confermato che la compagnia svelerà il primo modello della nuova famiglia 992 la prossima estate, un veicolo dalle alte prestazioni con powertrain ibrido. Certo dire soltanto “ibrido” non significa nulla, esistono almeno quattro tecnologie Hybrid diverse, come sarà dunque la 911? Sinora il brand di Stoccarda ha creato solo ed esclusivamente vetture Plug-in Hybrid, ovvero dotate di presa di ricarica e di una batteria in grado di garantire una piccola autonomia elettrica (e di abbattere clamorosamente le emissioni in fase di test WLTP). La 911 sarà del tutto diversa, ci si aspetta infatti una tecnologia Mild Hybrid più snella (magari a 48 V?), con un piccolo motore elettrico a dare supporto solo in fase di accelerazione e di recupero dell’energia in frenata/decelerazione.

Grazie a questa soluzione, la 911 riuscirà a bypassare l’annoso problema della batteria, che sulle Plug-in Hybrid - essendo di dimensioni generose - aumenta di non poco il peso generale. Secondo Oliver Blume, la nuova 911 Hybrid riprenderà sostanzialmente le idee della 919 Hybrid LMP1, non sarà dunque una Plug-in Hybrid come la 918 Spyder. Di certo Porsche ha confermato che “ancora una volta si stanno sfruttando tecnologie di derivazione motorsport su vetture di serie”. È dunque lecito aspettarsi altissime prestazioni, oltre a un quadro strumenti del tutto digitale come anticipato dalle foto spia delle ultime settimane - in linea con altri modelli del marchio. Bisogna aspettarsi anche qualche piccolo cambiamento estetico, non vediamo dunque l’ora che l’auto venga effettivamente svelata.