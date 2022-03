Una Porsche 911 GTS sfida una 911 del 1979 con motore Tesla: chi vincerà?

Il futuro dell’auto guarda alla riduzione delle emissioni, anche se la riapertura delle centrali a carbone a seguito del conflitto russo-ucraino rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti in questo senso, ma è evidente che le auto storiche hanno vita breve: c’è però chi le elettrifica trasformandole in oggetti senza tempo, come questa Porsche.

Il team di carwow ci porta infatti una sfida interessante, tra una modernissima Porsche 911 GTS e un’altra 911 realizzata da Electric Classic Cars, l’azienda inglese ormai nota per la trasformazione di vetture storiche in missili elettrici, come la Land Rover Defender di 25 anni fa con 500 CV.

La 911 Carrera GTS è un’evoluzione della Carrera S, e in quanto tale il suo motore flat-six da 3.0 litri biturbo guadagna altri 30 CV, toccando quota 480 CV e 570 Nm di coppia, scaricati a terra sulle sole ruote posteriori, in questo caso tramite un cambio manuale a 7 rapporti. Inoltre ricordiamo che la GTS sfoggia l’impianto frenante, i cerchi centerlock e le sospensioni PASM derivate direttamente dalla 911 Turbo.

Dall’altra parte abbiamo quindi la 911 di Electric Classic Cars, che ha realizzato un modello “homage” per onorare la mitica e costosissima Carrera RS del 1973, che per l’occasione è stata rinominata RS EV. In realtà si tratta di una 911 SC del 1979 che al contrario dell’originale, sotto al cofano posteriore con ala a coda d’anatra nasconde il motore elettrico prelevato da una Tesla, che in questa circostanza eroga 450 CV e 400 Nm di coppia, chiamati a spingere soltanto 1275 kg attraverso le ruote posteriori avvolte da pneumatici semi-slick.

Quindi la spinta elettrica potrebbe portare alla vittoria un’auto più vecchia di oltre 40 anni? Scopritelo voi stessi premendo ‘Play’ e godendovi la sfida. E se siete curiosi di scoprire altre auto elettrificate dall’azienda inglese, date un’occhiata alla Ferrari 308 GTS motorizzata Tesla di Electric Classic Cars.