Porsche 911 GTS Le Mans Centenaire Edition: poche unità per i 100 anni dell'endurance

Negli ultimi anni abbiamo assistito all’arrivo di moltissime edizioni speciali delle auto più disparate, ma senza dubbio le versioni celebrative su base Porsche 911 sono quelle che vanno per la maggiore, e oggi si arricchiscono della Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition che celebra i 100 anni dell’iconica competizione endurance.

Gli amanti del marchio tedesco sono in attesa di scoprire il restyling della Porsche 911 “992” già avvistata per le strade, ma per ingannare l’attesa la casa di Zuffenhausen ha tolto i veli da un’edizione limitata in soli 72 esemplari della 911 Carrera GTS che rende omaggio al centenario della 24 ore di Le Mans utilizzando elementi che traggono ispirazione da due leggende del passato, ovvero la Porsche 356 SL (che vinse nella sua classe nell’edizione del 1951) e la Porsche 911 GT1 che vinse la 24 ore di Le Mans nel 1998 con un equipaggio che al suo interno aveva anche due piloti francesi.

La base meccanica resta dunque la Carrera GTS che conosciamo, col flat-six da 3.0 litri capace di 480 CV e 570 Nm di coppia, ma in termini estetici e stilistici le differenze rispetto al modello standard ci sono eccome, e sono uniche per questa versione.

La carrozzeria veste la tinta grigia Le Mans Silver col numero 46 sulla portiera, proprio come la sua antenata 356 SL, a contrasto con i cerchi in tinta oro. All’interno invece dominano gli interni in pelle in tinta Graphite Blue, con i sedili che hanno anche inserti in velluto per ricordare ancora una volta il modello più datato. Le cinture di sicurezza invece sono in tinta rossa come sulla più recente 911 GT1 da corsa.

Non mancano poi i tanti badge che ricordano che il modello in questione è un’edizione speciale e limitata del modello, che sarà disponibile soltanto nel mercato francese, in soli 72 esemplari, offerti ad un prezzo di 237.819 euro, circa 79.100 euro un più rispetto ad una Carrera GTS standard.