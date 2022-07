La Porsche 911 GTS customizzata da TechArt è uno spettacolo

Il tuner tedesco TerchArt non è nuovo a iniziative del genere e non è la prima volta che mette mano alla gamma Porsche. La customizzazione della 911 GTS, tuttavia, è davvero straordinaria e ricca di particolari, ma vediamo insieme quali cambiamenti sono stati apportati.

La velocissima Porsche 911 GTS è stata rifinita nei particolari tanto che la lista delle variazioni è piuttosto lunga. Si parla di uno splitter più pronunciato, un aumento di prese d'aria ai lati e un cofano più leggero grazie alla fibra di carbonio. Sul posteriore c'è anche la possibilità di scelta tra un'ala più grande con prese integrate e un'altra più simile all'originale -e piccola- per una questione aerodinamica.

Ovviamente anche gli interni sono stati rivisti, dalla roll bar in acciaio dietro i sedili alle cinture, tra l'altro omologate FIA, senza contare le rivisitazioni dei tessuti. Il motore, inoltre, grazie alla customizzazione TechArt, garantisce ora 79 CV aggiuntivi che promettono uno 0-100 Km/h in 3,1 secondi (0,3 secondi in meno rispetto al modello standard). Il tuner tedesco non ha ovviamente dimenticato di modificare anche il volante, arricchito ora di maggiori opzioni di personalizzazione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa Porsche 911 GTS di TechArt che potete ammirare in calce alla notizia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Ma a proposito della celebre vettura, avete dato un'occhiata alla Porsche 911 con il nero 'più nero' al mondo?