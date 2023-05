La Porsche 911 GT3 vola con il kit di Manthey Racing, ma i secondi in meno si pagano cari

La 24 ore del Nurburgring 2023 è stata vista dalla Ferrari 296 GT3 di Frikadelli, mentre per la Porsche 911di Manthey Racing non è stata un’annata memorabile, ma la sua esperienza sul Green Hell è fuori discussione, e infatti esiste il kit Manthey Racing per la 911 GT3 stradale che la rendono quasi una vettura da corsa per tutti i giorni.

La gamma Porsche attuale offre anche la 911 GT3 RS - la più veloce della stirpe GT3 - ma la cifra richiesta per portarla a casa è ben più alta rispetto al modello “standard”. E allora entra in gioco Manthey Racing, che in collaborazione con Porsche stessa, ha realizzato un kit che migliora l’aerodinamica e l’assetto dell’auto che oggi è disponibile anche oltreoceano.

La 911 GT3 MR diventa così ben più veloce della standard ma senza superare la nuova nata della casa di Zuffenhausen, grazie ad una nuova ala posteriore, ad uno splitter frontale inedito con baffi aerodinamici ai lati del baraurti, un diffusore ancor più generoso, ma non finisce qui.

L’auto adotta nuove sospensioni che diventano completamente regolabili senza l’ausilio di attrezzi, e offrono i settings per le basse e alte velocità di compressione ed estensione, proprio come su una vettura da corsa, e come optional si possono avere anche dei cerchi specifici, carenati al posteriore, che tolgono altri 7,3 kg di masse non sospese dal peso totale della vettura, ma che si aggiungono al costo base del kit, che parte da 37.911 euro + iva: una cifra niente male, ma pur sempre inferiore al top della gamma 911 GT3, e capace di girare al Nurburgring con un tempo inferiore ai 7 minuti.