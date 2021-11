Una Porsche 911 GT3 unica per Barilla, ispirata alla 956 che vinse a Le Mans

Le case produttrici di supercar negli ultimi tempi hanno rinforzato i reparti personalizzazione, permettendo ai clienti di esaudire ogni loro desiderio. Porsche non fa eccezione e oggi ci presenta una 911 GT3 unica, addobbata con la livrea ispirata dalla 956 che vinse la 24 Ore di Le Mans nel 1985.

A commissionarla colui che la vinse quella gara, Paolo Barilla. Insieme a Klaus Ludwig e Louis Krages portò la 956 privata di New-Man Joest Racing sul gradino più alto del podio dopo 374 durissimi giri. Paolo Barilla corse anche in Formula 1 con la Minardi nel 1989 e 1990 ed attualmente copre il ruolo di vicepresidente del Gruppo Barilla.

Sono stati necessari tre anni dalla firma sul contratto con Porsche alla realizzazione, gestita dai reparti Porsche Exclusive Manufaktur, da poco potenziato, e Style Porsche. L'auto è una 991.2 GT3 e non una 992, modello introdotto solo nel febbraio 2021, ed è rifinita in un caldo Summer Yellow. La livrea, con toni bianchi e neri, riprende quella della 956 di Joest Racing. Non manca ovviamente il grosso numero di gara, il sette. L'ala posteriore e il pomello del cambio, ispirato a quello usato dalle Gruppo C, sono esclusive di questa one-off. Inoltre ci sono piccole e irrinunciabili chicche, come il Circuit de la Sarthe ricamato in giallo sui poggiatesta.

Sulla targa la scritta "Sonderwunsch", traducibile come "richiesta speciale". Questa 911 è infatti la prima di un nuovo programma di Porsche che permetterà modifiche e personalizzazioni ancora più esasperate. Per la gioia dei clienti più esigenti. Paolo Barilla inoltre ha assunto il ruolo di project manager per la sua 911 GT3 ed ha montato personalmente alcuni elementi della vettura nell'area di produzione.

