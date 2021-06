Nuova Porsche 911 GT3 Touring: tutta la potenza della GT3 in una veste sobria

La nuova Porsche 911 GT3 è una delle 911 più veloci mai costruite. Come da tradizione il motore è montato a sbalzo sul posteriore: un 4.0 litri aspirato capace di erogare 510 CV di potenza e 470 Nm di coppia. Da oggi è possibile avere tutto ciò in un corpo vettura elegante e privo di appendici aggressive: ecco la Porsche 911 GT3 Touring.

Per la casa di Stoccarda si tratta della seconda incarnazione del particolare modello, dopo la Touring della generazione 911.2. Ciò che balza subito all'occhio è la mancanza del grosso spoiler posteriore fisso della GT3, sostituito da un piccolo alettone a scomparsa. Il paraurti anteriore presenta un design unico, i bordi dei finestrini sono impreziositi da un perimetro cromato, lo scarico è rifinito in argento - il nero satinato è tra gli optional - e completa il tutto il badge "GT3 Touring" posizionato sul cofano motore. Il propulsore è lo stesso sei cilindri aspirato della GT3, abbinato ad un manuale sei marce o ad una trasmissione PDK.

I cerchioni, da 20 pollici davanti e da 21 dietro, sono i medesimi della normale GT3. Identici i colori esterni offerti, mentre qualche novità è presente nell'abitacolo, dove la Touring offre di serie interni completamente in pelle con parti in Race-Tex.

La Porsche 911 GT3 Touring è in vendita con prezzi a partire da 176.855 euro, la stessa cifra richiesta dalla 911 GT3 priva del pacchetto. In futuro l'iconico modello Porsche sarà elettrificato, tuttavia - stando alle dichiarazioni del CEO Oliver Blume - una 911 completamente elettrica non arriverà prima del 2030.