La Porsche 911 GT3 Touring di Chris Harris è in vendita all'asta

Se foste alla ricerca di una super sportiva in vendita, sappiate che il noto giornalista e conduttore tv Chris Harris, ha messo all'asta la sua Porsche. Si tratta di preciso di una 911 modello GTR Touring del 2022, e la si può acquistare attraverso Collecting Cars.

Stando a quanto fatto sapere dallo stesso Chris Harris, molto popolare in particolare in Gran Bretagna, il giornalista avrebbe tentato di cambiare la sua 911 con una Porsche Cayman GT4 RS, acquistata di recente anche da Espargaro, ma evidentemente il “baratto” non è andato a buon fine, di conseguenza ha ben pensato di proporla online.

Si tratta di una Porsche davvero esclusiva, a cominciare dal suo colore, un nero definito Dark Sea Blue Paint to Sample, con tanto di tetto in fibra di carbonio e cerchi in lega da 20 pollici all'avantreno e 21 nel posteriore. E' poi presente un impianto frenante in ceramica Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB), nonché un sistema di sollevamento dell’asse anteriore.

Interessante anche il chilometraggio percorso, solo 10mila e 409 km, di conseguenza siamo di fronte ad una vettura quasi immacolata. Proprio per questo spiccano gli interni, che Chris Harris ha deciso di personalizzarli con dei sedili sportivi rivestiti in scozzese blu e dei dettagli in rosso che ritroviamo anche sui pannelli delle portiere e sul cruscotto.

Sotto il cofano troviamo invece un motore sei cilindri boxer a iniezione diretta da 4 litri con una potenza di 510 cavalli e 470 Nm di coppia, mentre la trasmissione è manuale a 6 rapporti. Da segnalare anche l'assetto, che è più morbido rispetto al modello standard, ed esteticamente non sono presente elementi particolarmente vistosi, a cominciare dal classico “super alettone” che ritroviamo invece sulla GT3 classica.

Da segnalare infine il sistema infotainment Porsche Communication Management godibile su display touch da 10.9 pollici. E a proposito di tecnologia a bordo, recentemente Porsche ha lanciato PCCM Plus per le sue auto datate, di modo da poter godere delle funzioni di Android Auto e Apple Carplay anche sui modelli più vecchi della gloriosa casa di Stoccarda.