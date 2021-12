Porsche 911 GT3 sfida Chevrolet Corvette C8 in drag race: non c'è paragone

Dopo avere visto la sfida tra Porsche 911 e Porsche 911 GT3 su pista corta, torniamo a vedere proprio la più recente Porsche 911 GT3 in una gara di accelerazione contro una Chevrolet Corvette C8. Da una parte c’è il vantaggio di potenza, dall’altra più coppia: chi avrà la meglio?

Rivediamo le specifiche dei due protagonisti di questa drag race: la Porsche 911 GT3 ha un motore aspirato V6 da 4.0 litri che produce 502 cavalli e 469 Nm di coppia. Nel video che trovate allegato alla notizia, la Porsche ha un PDK a sette rapporti. Dall’altra parte, invece, la Chevrolet Corvette C8 ha un V8 aspirato da 6,2 litri da 475 cavalli e 613 Nm di coppia; si tratta di una versione meno potente rispetto a quella statunitense, con 495 CV e 637 Nm. Inoltre, il cambio è automatico a otto rapporti.

All’inizio della gara tra le due, in realtà la Porsche 911 GT3 mostra subito la sua potenza e domina la gara sin dal primo momento. Osservando i tempi registrati, la Porsche raggiunge i 100 chilometri all'ora in 3,2 secondi contro i 3,7 necessari per la Corvette. Per arrivare a 200 km/h, invece, la 911 GT3 necessita di 10,6 secondi, contro i 13,9 della rivale. Infine, il distacco temporale tra le due per raggiungere il traguardo a un chilometro è di 1,6 secondi, con la 911 GT3 vincitrice grazie al tempo di 20,1 secondi. Insomma, una sconfitta palese registrata dagli appassionati di Motorsport Magazine. Ciononostante, resta pur sempre una sfida bella da vedere in ogni suo istante.

