Una Porsche 911 GT3 RS sfreccia a Monza: al volante una nonna velocissima

La Porsche 911 GT3 RS è un’auto eccezionale e non lo diciamo noi, ma tutti i giornalisti e i piloti sparsi per il globo che l’hanno guidata. Nel corso degli anni l’abbiamo vista in prove di ogni tipo, test in pista, sfide di accelerazione, gli immancabili incidenti, ma vederla sfrecciare a Monza, guidata da una “nonna sprint” ci mancava...

Non c’è assolutamente niente di male in questo, anzi, è un evento delizioso, per due motivi. Prima di tutto mette in evidenza come il mondo dell’auto e del motorsport non deve essere relegato ad una passione puramente maschile, e in secondo luogo dimostra che quando non si è più di primo pelo, un’auto sportiva e l’adrenalina della pista sono in grado di farci tornare giovani come dei bambini.

Grazie allo youtuber MattyB727, possiamo ammirare la signora alle prese con la sua Porsche 911 GT3 RS verde, mentre si prepara ad entrare in pista vestita di tutto punto con tanto di tuta Porsche Motorsport. Le cuciture sulla cintura ci suggeriscono il suo nome, e dopo una veloce ricerca in rete sappiamo che è Sonja Heiniger, 76 anni, pilota che ha corso nella Porsche Sports Cup svizzera nel 2009 alla guida di una Porsche 997 Turbo, con cui ha corso 7 gare, portando a casa anche un podio.

E in effetti il pedigree corsaiolo non era certo celato nei passaggi presenti nel video. Il flat-six tedesco urla come non mai, e si nota un certo “mestiere” nell’affrontare le traiettorie ideali di Monza, il tempio della velocità italiano. Non vi rubiamo altro tempo, e vi invitiamo a guardare Sonja in azione, dopodiché vi consigliamo il giro record al Nurburgring della GT3 RS modificata da Manthey Racing, in attesa di vedere il giro della Porsche 911 GT3 RS 2022.

Ma diteci la verità, non vorreste anche voi una nonna “sprint” che nel weekend vi porti a Monza a testare il limite della sua Porsche?