Porsche 911 GT3 RS impressiona al Nurburgring, ma non è ancora record: il video onboard

Durante il reveal della Porsche 911 GT3 RS abbiamo capito che quest’anno la casa di Zuffenhausen ha puntato tutto sull’aerodinamica per rendere ancora più veloce la più specialistica delle 911. Mancava soltanto un giro veloce sul circuito del Nurburgring per avere un assaggio di cosa fosse capace, che puntualmente è arrivato con tanto di onboard.

Lo scorso 5 ottobre infatti i tecnici hanno portato la nuova 911 GT3 RS tra i cordoli del Green Hell, per tentare un giro veloce e perché no, per portarsi a casa il record tra le auto di produzione. Quest’ultimo purtroppo non è stato ancora raggiunto, ma il filmato che ci porta all’interno dell’abitacolo resta impressionante.

L’attuale record è nelle mani della Porsche 911 GT2 RS di Manthey Racing, che a giugno 2021 registro un tempo di 6:43,30 minuti. La nuova GT3 RS per il momento ha percorso il giro del Nordschleife in 6:49,32 minuti, dimostrandosi 10 secondi più veloce della 911 GT3 standard. Un risultato niente male, tenendo conto che la RS migliora più che altro sotto al profilo aerodinamico, visto che l’incremento di potenza è di soli 15 CV.

Ciò significa che al momento si trova soltanto 6 secondi lontano dal record della GT2 RS con componenti Manthey Racing, che però vanta 700 CV, contro i “soli” 525 della nuova GT3 RS: questo fa capire quanto sia efficiente l’aerodinamica attiva della nuova sportiva Porsche, che possiamo apprezzare in tempo reale grazie ad una grafica nel filmato che mostra il movimento delle ali attive anteriori e posteriori che lavorano all’unisono.

Alla guida del bolide c’era Jörg Bergmeister, che si è divertito a portare al limite l’ultima fatica del casa di Zuffenhausen, ma le condizioni non erano ottimali per portare a casa il record, come ha confermato successiamente Andreas Preuninger, direttore delle vetture GT Porsche: “Considerando le condizioni tutt'altro che ideali, con un forte vento contrario sul lungo rettilineo della Döttinger Höhe e temperature fresche dell'asfalto, siamo soddisfatti di questo tentativo”, ma siamo sicuri che il record non tarderà ad arrivare.