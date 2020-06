Una Porsche 911 GT3 RS è stata distrutta a Los Angeles da una banda di riottosi

Gli Stati Uniti, come ormai tutti sanno, sono attraversati da manifestazioni di protesta più o meno pacifiche. L'ingiusta morte di George Floyd ha portato a proteste estese sulla quasi totalità della superficie del territorio statunitense ma, come ci si poteva aspettare, molti criminali si sono mescolati alla folla alimentando soltanto distruzione.

Di questo abbiamo già parlato alcuni giorni fa, riportando di concessionarie FCA e Mercedes-Benz assaltate dalla folla, e di auto portate fuori dai negozi, vandalizzate, o persino incendiate. Adesso altro materiale video ci arriva direttamente dal fotografo, grande appassionato di auto e proprietario di un canale YouTube: effspot.

Questi ha testimoniato i disastri in atto presso la città di Los Angeles, anche in quartieri più ricchi come la famosa zona di Beverly Hills. Per quasi tutta la durata del video assistiamo a razziatori che entrano nei negozi portando via tutto quello che riescono a caricarsi addosso. Ad un certo punto si possono notare persone intente a sfondare finestre e porte di un negozio di scarpe di lusso per sottrarre merce al rivenditore. C'è però qualcosa che fa ancora più male a tutti gli appassionati di auto che stanno leggendo queste righe, e cioè il fatto che improvvisamente lo YouTuber si ritrova a registrare una Porsche 911 GT3 RS completamente distrutta e abbandonata in mezzo alla strada.

Il motivo e i modi, per e coi quali la vettura è stata ridotta in quello stato, al momento sono assolutamente sconosciuti. Il tetto è stato fatto rientrare verso l'abitacolo a testimoniare di persone che vi hanno saltato sopra, i finestrini laterali invece sono frantumati in piccole schegge e infine dei graffiti arancioni dominano la fiancata destra della sportiva tedesca.

Quello che forse stupisce è il mancato furto della 911, che è stata lasciata per strada quasi per avvertimento. Ad un certo punto si sente una persone affermare che le chiavi dell'auto non si trovano, sottolineando che l'autore della devastazione abbia deciso di portarle con sé per evitare che qualcuno la sposti con facilità.

Per concludere passando a notizie un po' più felici, vi diciamo che è stata appena presentata la nuova BMW Serie 4 Coupé 2020, che arriverà sul mercato con tanta potenza e guida assistita.