Porsche 911 GT3 R Rennsport, la supercar tedesca da 1 mln di euro che va con gli e-fuel

In occasione dei 60 anni della Porsche 911, il marchio tedesco ha pensato di produrre delle sneaker esclusive per l'occasione. ma questa versione chiamata Porsche 911 GT3 R Rennsport è una vera e propria prelibatezza. Svelata come una erede in edizione limitata dell'iconica Porsche 935 da corsa, avrà un prezzo di 950.000 euro.

Questa vettura è la più potente auto da pista mai prodotta dall'azienda e destinata a una produzione limitata a soli 77 esemplari. La presentazione ufficiale è prevista per il 28 ottobre.

La Porsche 911 GT3 R Rennsport sarà disponibile in due versioni, entrambe con un peso di 1.240 kg, ma con specifiche diverse: una variante è priva di silenziatore, mentre l'altra versione è dotata di un sistema di silenziamento. Entrambe le versioni sono alimentate dallo stesso motore boxer a sei cilindri da 4,2 litri utilizzato nella 911 GT3 R, ma sono state apportate modifiche per aumentare la potenza da 557 CV a 611 CV (ecco la nuova Porsche 911 cambio fotografata a Nurburgring). Questo motore raggiunge un limite massimo di 9.400 giri al minuto e permette una velocità massima di 300 km/h.

Porsche afferma che la potenza specifica di 148 CV per litro rappresenta un record per un motore aspirato di un'auto da corsa GT. La potenza del motore viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso un cambio sequenziale a sei velocità. L'intera carrozzeria dell'auto è realizzata in fibra di carbonio per ridurre il peso.

Sono presenti alette aerodinamiche ottimizzate e prese d'aria più grandi sui passaruota anteriori, il che contribuisce all'efficienza aerodinamica e al mandato da pista dell'auto. Gli specchietti esterni sono stati sostituiti da schermi elettronici alimentati da tre telecamere montate sulla carrozzeria.

Inoltre, il motore della Porsche 911 GT3 R Rennsport è stato progettato per funzionare con carburanti bi-etanolo ed e-fuel, al fine di ridurre al massimo le emissioni di carbonio durante il funzionamento. Tuttavia, è in grado di funzionare anche con la normale benzina senza piombo, offrendo flessibilità in termini di carburante.