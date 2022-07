La nuova Porsche 911 GT3 si mostra in primi scatti spia

Porsche è solita rinnovare i suoi modelli, aggiungendo un paio di novità e apportando le giuste modifiche per migliorare le prestazioni di alcune delle sue gamme migliori. La 911 GT3 è la prossima vettura che sarà rivisitata dalla casa automobilistica, ma possiamo già scoprire alcuni accorgimenti grazie a prime immagini spia.

La Porsche 911 GT3 è stata presentata una settimana fa, con tanto di sound per stuzzicare la community dedicata. Ad ogni modo, i colleghi di motor1.com sono riusciti a strappare un paio di foto dell'auto in questione, le stesse che potete ammirare in calce alla notizia, che presentano alcune delle novità introdotte.

Da quanto si evince dalle foto, dunque, la parte anteriore e le fiancate sembrano identiche alla Porsche 911 GT3 2021, mentre più significativi sono gli aggiornamenti sul lato posteriore. Dai pannelli neri sul paraurti, che potrebbero celare qualcos'altro, fino alla targa incastonata in profondità nella carrozzeria. Qualche leggero cambiamento si intravede sul diffusore e sugli elementi verticali di design, più grandi e leggermente più allungati. Non si sa ancora nulla su cosa ci sarà sotto il cofano né tantomeno quando l'auto debutterà sul mercato.

Non ci resta dunque che attendere pazientemente per scoprire come Porsche intende rinnovare una delle sue gamme più celebri. E voi, invece, cosa ne pensate della 911 GT3 2022 da queste immagini? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.