Porsche 911 GT3 by Manthey Racing, il Green Hell sotto ai 7 minuti è alla portata di tutti

Il record del Nurburgring portava il nome della Porsche 911 GT3 messa a punto da Manthey Racing, che con piccole accortezze ha reso il modello standard ancora più efficace, ma in quel contesto alla guida c’era il pilota ufficiale Porsche, Kevin Estre, ma a quanto pare con questa vettura chiunque potrebbe fare un giro da record sul Green Hell.

E la prova arriva grazie ai colleghi tedeschi di Sport Auto, che sebbene abbiano un’esperienza non indifferente tra i cordoli del Nordschleife, restano comunque persone che non fanno i piloti a tempo pieno. Ebbene, come si evince dall’ultimo video caricato sul canale YouTube del magazine, Christian Gebhardt ha effettuato un giro sulla pista vecchia del Nurburgring sotto ai 7 minuti, per la precisione siglando un tempo di 6:59,42.

Con questa vettura quindi, ha fatto meglio del pilota Lars Kern a bordo della 911 GT3 standard, a dimostrazione di quanto sia efficace il modello ritoccato dalle mani fatate di Manthey Racing. L’onboard pubblicato da Sport Auto non è un giro record ovviamente, ma essere a bordo di una supercar sul Nurburgring è sempre qualcosa di speciale da guardare, dunque vi invitiamo a mettervi comodi per godere di questi pochi minuti a tavoletta, e se ciò non vi bastasse, salite a bordo della Mercedes-AMG One, la nuova regina del Nurburgring con un tempo monstre.