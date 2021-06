Questa Porsche 911 GT2 RS stradale è l'auto più veloce del Nürburgring

Porsche ha appena infranto un altro importante record: al Nürburgring Nordschleife strappato un giro straordinario con una vettura omologata per la strada. Si tratta di una incredibile Porsche 911 GT2 RS che, con ritocchi all'aerodinamica, alle sospensioni e ai freni, ha fermato il cronometro su 6 minuti e 38 secondi.

E' chiaro che Porsche dovrà dividere il successo con Manthey Performance. La casa di tuning ha infatti approntato un eccellente pacchetto di modifiche, disponibili tra l'altro a qualunque cliente europeo interessato. Il tentativo di record, verificato da un notaio, ha abbassato di 5 secondi il record precedente, messo in piedi nello scorso mese di novembre da una Mercedes-AMG GT Black Series con un tempo di 6:43,616: la GT2 RS ha fatto segnare precisamente 6:38,835.



Giusto per creare un contesto vi diciamo che la Porsche 911 GT2 RS monta un poderoso sei cilindri in linea biturbo da 3,8 litri, il quale è in grado di mandare sull'asfalto 700 cavalli di potenza e 750 Nm di coppia tramite le sole ruote posteriori e un rapidissimo cambio a doppia frizione e sette rapporti. Il veicolo modificato da Manthey vanta anche il pacchetto Weissach, che aggiunge un pannello del tettuccio e sospensioni in fibra di carbonio, una roll cage in titanio e cerchi in magnesio.



I ritocchi aerodinamici sono però quelli più evidenti, poiché a saltare immediatamente all'occhio sono i flap all'avantreno, un sottoscocca in carbonio, i solchi per l'indirizzamento dell'aria intorno alle ruote anteriori e gli immancabili diffusori e alettone al retrotreno. Alla fine dei conti un tempo stratosferico era prevedibile, ma non è detto che il risultato conclusivo non abbia comunque sorpreso gli autori stessi.



Restando in tema vogliamo chiudere prima riportato dell'intitolazione di una curva del circuito alla mitica Sabine Scmitz, e poi mostrandovi un altro bolide di imminente commercializzazione, il quale ha attirato l'attenzione degli astanti col suo sound: ecco la velocissima Mercedes-AMG One mentre passa all'azione.