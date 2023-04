Porsche 911 GT2 RS Clubsport si evolve con il kit Evo: ancora più veloce

Non chiamatela vecchia. La Porsche 911 GT2 RS Clubsport è basata ancora sulla generazione 991 della sportiva di Zuffenhausen, ma ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per andare fortissimo sui circuiti in giro per il pianeta e oggi diventa ancora più raffinata con il kit EVO che migliora ulteriormente il pacchetto.

La 911 GT2 RS Clubsport Evo migliora sotto diversi punti di vista, infatti gli ingegneri Porsche hanno lavorato per portare un salto di qualità al comparto aerodinamico della vettura, assieme ad alcune migliorie mirate per l’assetto, rendendo l’auto ancor più capace ed efficace una volta attraversati i cancelli di un circuito.

Partendo dall’anteriore, c’è un paraurti frontale con nuove prese d'aria che permettono un miglior raffreddamento dell’impianto frenante, a cui si aggiungono dei nuovi sfoghi d’aria sul cofano e uno splitter nella parte inferiore che permette di generare maggiore downforce.

Al retrotreno invece, si evolve l’immensa ala posteriore che adesso adotta anche un Gurney flap che incrementa il carico ma migliora anche il bilanciamento generale dell’auto alle alte velocità. Piccole modifiche anche alle prese d’aria laterali che adesso portano ancor più aria fresca all’interno del vano motore così da raffreddare i bollenti spiriti del flat-six biturbo.

I tecnici hanno anche ampliato ulteriormente i passaruota così da poter alloggiare dei cerchi da 18 pollici più larghi, nello specifico con un canale da 12 e 13 pollici rispettivamente per l’anteriore e il posteriore (prima misuravano 10,5 e 12 pollici), Inoltre hanno aggiornato le sospensioni con nuovi ammortizzatori che promettono un consumo più dolce ed omogeneo degli pneumatici.

"Con l'introduzione della Porsche 911 GT2 RS Clubsport nel 2019, Porsche è stata uno dei pionieri nella rinascita della classe GT2 nel motorsport", ha commentato il direttore delle vendite di Porsche Motorsport, Michael Dreiser. “Vediamo ancora uno sviluppo positivo in questa categoria e vogliamo dare ai nostri clienti i mezzi per continuare a competere ai vertici del settore GT2 con l'evo-kit 911 GT2 RS Clubsport”.

La Porsche 911 GT2 Clubsport è nata per il motorsport nel 2019, per partecipare ai track day così come per correre nelle competizioni di categoria GT2 in giro per il mondo, e la nuova Clubsport Evo ha esordito proprio lo scorso weekend nel campionato European Fanatec GT2 tenutosi a Monza. E a proposito di GT2, sembra che Porsche sia al lavoro su una 911 GT2 RS di nuova generazione.