Una Porsche 911 GT2 RS Clubsport davvero unica parteciperà alla Pikes Peak

La Pikes Peak International Hill Climb, cronoscalata nel Colorado, vede ogni anno l'iscrizione di vetture particolari, ottimizzate esclusivamente per i 20 chilometri che separano partenza e arrivo. L'edizione 2020 sarà corsa da una Porsche 911 GT2 RS Clubsport con estese modifiche, portata in gara da Champion Racing.

Il corpo carrozzeria bianco con la livrea formata da una moltitudine di forme geometriche oblunghe colorate ricorda le precedenti Porsche curate da Champion, tra cui spiccano 911 GT2 (993) e 911 GT1. A guidare la 911 GT2 RS Clubsport sarà Romain Dumas, due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans e detentore del record della Pikes Peak a bordo della Volkswagen I.D. R, belva elettrica da 689 CV.

La 911 di Champion Racing potrà contare su un pacchetto aerodinamico confezionato appositamente per la gara in salita, ad esempio lo splitter anteriore è più pronunciato, le minigonne sono inedite, così come le alette canard posizionate sul paraurti anteriore e accanto ai passaruota posteriori; le modifiche sono estese anche nel retro dell'auto, con un diffusore imponente e uno spoiler maggiorato.

Champion Motorsport, divisione sportiva del concessionario Champion Porsche in Florida, correrà per la prima volta dal 2008, quando partecipò al programma Audi R10 TDI per l'American Le Mans Series.

La Porsche 911 GT2 RS Clubsport è stata svelata a fine 2018 e la sua produzione è limitata a 200 esemplari. È pensata esclusivamente per la pista e rispetto alla sorellina, la 911 GT2 RS, presenta un'aerodinamica migliorata e soluzioni da competizione. Come da tradizione, il 3.8 litri biturbo da 700 CV è montato a sbalzo sul posteriore. Questa 911 purosangue è stata provata nel 2019 da Mark Webber, l'ex pilota di Formula 1 ne è rimasto estasiato. (Immagini Champion Motorsport/Larry Chen)