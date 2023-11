La Porsche 911 con i fari a scomparsa è semplicemente fantastica

E se la Porsche 911 godesse di una spruzzata di anni '80? E' questo quello che deve aver pensato il designer automobilistico Glen Cordle, che attraverso la propria pagina Instagram ha mostrato la sua idea della sportiva per eccellenza con i fari a scomparsa.

Negli anni '80 e '90 in particolare, le famose luci a “pop up” erano tanto in voga e sono svariati gli esempi di supercar dell'epoca che montarono tale fanaleria. Si pensi ad esempio alla Ferrari F40, il gioiello stradale per eccellenza firmato da Materazzi, ma anche la Testarossa, la Lamborghini Countach, la Chevrolet Corvette, la Mazda MX-5, la BMW Serie 6 e molte altre ancora.

Anche Porsche ha realizzato diverse fuoriserie con i fari pop-up, a cominciare dalla 944, la 928 e arrivando fino alla 911 “slant nose”. E se qualcuno a Stoccarda decidesse di riproporre questa iconica fanaleria?

Glen Cordle ha provato ad ipotizzare come sarebbe una 911 attuale con appunto i suggestivi fari e il risultato è a nostro avviso decisamente interessante. Si tratta di una reinterpretazione che rende omaggio proprio alla slant nose di cui sopra, una variante della 930 che nel corso degli anni è divenuto un oggetto di culto fra gli appassionati.

I fari a scomparsi sembrano fondersi perfettamente con la linea del frontale della 911, e il muso della stessa appare ben riuscito sia quando le luci sono “chiuse” sia quando vengono aperte. Ovviamente l'aerodinamica viene influenzata in maniera negativa quando si accendono i fari, ma in ogni caso il risultato finale è a dir poco suggestivo ed evocativo di un periodo magico di grandi sperimentazioni, come ad esempio quella della Vector W8 Twinturbo, l'auto all'epoca più veloce del mondo ma che rischiò di uccidere Agassi.

La Porsche 911 di Cordle appare un mix perfetto fra passato e moderno, con un tocco di retro futurismo che sembra essere stato decisamente apprezzato dal popolo della rete visti i numerosi like agli scatti in questione.