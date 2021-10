Porsche 911 elettrica: a Stoccarda attendono le tecnologie del futuro

Anche la Porsche 911 dovrà, prima o poi, passare all'elettrico. Sarà una delle conversioni più delicate dell'intera industria: si va a stravolgere un modello che ha mantenuto per decenni il motore posteriore. Sappiamo che la 911 elettrica apparirà non prima del 2030 ed oggi abbiamo qualche informazione in più su di essa.

Interpellato da Autocar, Michael Mauer, design chief di Porsche, ha dichiarato che la 911 sarà l'ultimo modello Porsche a diventare elettrico: “la silhouette della 911 attuale è così iconica e così dovrà rimanere, negli anni abbiamo dimostrato che la nuova 911 è sempre una 911, ma nuova”.

Stando a Mauer il carburante sintetico, su cui Porsche punta moltissimo, non aiuterà a mantenere il motore termico sulla 911 per sempre, poiché le future norme porteranno a limitazioni legate ai sistemi di scarico, rendendo un inferno confezionare il tutto sullo sbalzo posteriore. “Questa tecnologia elettrica ci dà più libertà”, ha detto Mauer.

Il designer poi approfondisce ciò che secondo lui è una 911: “Dicevo che una 911, nel suo insieme, è emozione al 100%. E il suono del motore a sei cilindri non è il 100% di questa emozione. È lo stile, la maneggevolezza, come si proietta in curva. I motori elettrici per quanto riguarda coppia e prestazioni offrono tanto: sì, manca il suono, ma se guardi i ragazzini di oggi, ne hanno bisogno? Non lo so”. Un punto di vista interessante, che analizza anche gli acquirenti del domani.

Mauer parla di futuro anche quando riflette sul grado di maturazione della tecnologia elettrica: “una 911 elettrica sarà ancora più semplice [da progettare] in futuro”. Sembra evidente la volontà di Porsche di rimandare l'argomento fino a quando non avrà a disposizione un know-how totale e nuove tecnologie, per convertire un modello che non ha perso la propria identità dal 1964 ad oggi.

Nel frattempo se volete ammirare una 911 priva di motore a pistoni, vi consigliamo di dare un'occhiata alla 964 da 500 CV di Everrati.