La Porsche 911 elettrica non esiste? Guardate questa 964 EV da 500 CV

Porsche ha sicuramente diversi piani elettrici per il suo imminente futuro, fra questi però non figura ancora la 911 a zero emissioni (avremo invece una Porsche 718 elettrica nel 2025), motivo per cui Everrati ha creato una 964 custom alimentata a batteria.

Non è la prima vettura "Frankenstein" di cui vi raccontiamo oggi, abbiamo infatti visto come qualcuno abbia trasformato la Tesla Model 3 in un'auto ibrida a benzina. Le prestazioni del kit Obrist non sono eccezionali, si respira invece tutt'altra aria con questa 964 Porsche 911 elettrica: abbiamo 506 CV/372 kW di potenza con ben 500 Nm di coppia, numeri che le permettono di percorrere lo scatto 0-96 km/h in meno di 4 secondi.

Interessante scoprire la distribuzione dei pesi, con Everrati che per forza di cose ha dovuto installare le batterie nei due bauli e non nel pianale: 60% del suo peso è dunque sull'asse posteriore, il 40% su quello anteriore, dettaglio che dovrebbe dargli uno stile di guida molto vicino alla 718 Cayman.

Come ciliegina sulla torta la vettura offre (come optional) anche un sistema a sospensioni variabili, che si può gestire direttamente da dentro l'abitacolo. Per saperne di più mandate in play il video di Carfection pubblicato su YouTube il 24 settembre scorso - con tanto di intro post-apocalittica.