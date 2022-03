La Porsche 911 elettrica potrebbe avere batterie a stato solido di Quantumscape

Porsche ha intenzione di rendere elettrica la sua vettura più bella e iconica: la 911. Il progetto è emerso chiaramente durante l'ultima conferenza annuale del brand, oggi però veniamo a conoscenza di nuovi, succosi dettagli - seppur ufficiosi.

Sembra infatti che il marchio di Stoccarda stia lavorando con Quantumscape per integrare all'interno della sua nuova 911 elettrica batterie a stato solido di nuova generazione. Non è un mistero che Porsche voglia spingere ulteriormente sull'elettrico, del resto la sua Taycan già oggi vende più della sua 911, terza vettura più richiesta dopo Macan e Cayenne (a proposito: abbiamo guidato la nuova Porsche Macan).

Con la 911 si compirà un passo in avanti storico per la casa tedesca, un passo che in Porsche vogliono fare in grande stile, con le ultime tecnologie disponibili. Il report che vede Porsche lavorare con Quantumscape arriva da Manager Magazine e ci rende davvero speranzosi. A oggi la sfida più difficile nel creare una 911 elettrica è data dal peso e dalle dimensioni della piattaforma, sicuramente più corta rispetto a Taycan - che è una berlina quattro porte alquanto generosa in termini dimensionali.

Le batterie a stato solido potrebbero abbattere diversi limiti materiali, portando sulla 911 una densità di energia altrimenti impossibile con i normali ioni di litio. Inoltre è un chiaro segno di come il Gruppo Volkswagen voglia avvicinarsi alla tecnologia solida per caratterizzare tutti i suoi modelli elettrici, non solo la 911 di Porsche. Non vediamo l'ora di saperne di più, c'è però da aspettare: non sappiamo quando vedremo ufficialmente la 911 elettrica ma di sicuro accadrà nel corso di questo decennio.