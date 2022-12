Porsche pensa a una linea off-road dopo la 911 Dakar? Blume non lo esclude

La Porsche 911 Dakar, presentata un mese fa a Los Angeles, potrebbe non essere l'unico modello off-road della nota casa automobilistica di Stoccarda. A ipotizzare un futuro sterrato per l'azienda è stato il numero uno della stessa, Oliver Blume.

Da quando Porsche ha presentato la sua 911 Dakar, con livrea che richiama all'iconica Rothman's degli anni d'oro del rally, la curiosità nei confronti del modello è cresciuta a dismisura, e di pari passo l'apprezzamento verso la stessa. Anche chi pensava che i puristi potessero storcere il naso si è dovuto ricredere, visto che la Porsche pensata per le dune e i sassi ha ricevuto consensi di fatto all'unanimità.

Ecco perché non è da escludere che in futuro il gruppo di Wolfsburg possa proporre altre vetture di questo tipo, quindi rialzate e senza troppa paura di sporcarsi. “Tutto ciò che facciamo è ascoltare i nostri clienti – ha raccontato il CEO Oliver Blume, parlando con i microfoni di Car Magazine - abbiamo clienti in diverse regioni del mondo. C’era bisogno di portare un’auto che si potesse guidare fuoristrada e, pensando alla nostra strategia di prodotto, abbiamo la base 911, che va dal modello base alla Turbo S”.

Poi ha proseguito: “Pochissimi marchi globali sono in grado di portare questi articoli di successo del passato e collegarli con la tecnologia moderna. Ma Porsche può. Poi abbiamo pensato “Perché non un terzo pilastro, oltre alle GT sportive e ai modelli storici? Perché non anche fuoristrada? Quando pensavamo a come posizionare il prodotto e ci chiedevamo se fosse fattibile dal punto di vista tecnico, è stato un processo sbalorditivo negli ultimi anni. Testando i prototipi mi sono convinto che avessero delle buone capacità fuoristrada".

"Questo è stato un punto fermo quando ho deciso di provarci - ha continuato e concluso il CEO di Porsche - i modelli GT come la GT2 RS sono molto focalizzati sul motorsport; sono molto convincenti con i loro tempi del Nordschleife. I modelli heritage hanno un grande contenuto di prodotto. E ora la 911 Dakar ha un livello tecnico molto alto”. Non è quindi da escludere che in un futuro non troppo lontano si possa vedere un'altra Porsche con le gomme alte, del resto anche Lamborghini ha presentato di recente la sua Huracàn Sterrato e chissà che a breve anche altre aziende non seguano i loro esempi.