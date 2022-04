La Porsche 911 Dakar aggredisce il Nordschleife: la 911 da sterrato è sempre più vicina

La Porsche 911 Dakar è sempre più vicina a fare il suo debutto sul mercato, e in questi giorni la casa di Zuffenhausen l’ha portata sul Nurburgring per svolgere gli ultimi test di messa a punto. In quest’occasione l’auto era anche più libera dai camuffamenti, e ha messo in mostra alcuni dettagli inediti.

L’ultimo avvistamento della 911 da sterrato è stato sulla neve dei paesi nordici, ma con l’arrivo della bella stagione e la riapertura del Green Hell molte case automobilistiche hanno ripreso d’assalto il leggendario circuito da oltre 20 km che attraversa le foreste dell’Eifel. Questa volta la 911 Dakar (alcuni pensavano che si potesse chiamare Safari ma Porsche ha cambiato strada) si mostra quasi pronta per la serie sfoggiando in particolare un nuovo paraurti posteriore che ingloba i due grandi tubi di scarico ovali e integra un diffusore che ricorda le protezioni dei mezzi fuoristrada.

Inoltre accanto alla targa ci sono delle parti che escono visibilmente all’infuori, probabilmente con funzione di paracolpi dalla dimensione più generosa e protettiva rispetto all’auto standard. Non mancano poi i profili in plastica che ricoprono i bordi dei passaruota notevolmente più larghi, che accolgono dei nuovi cerchioni a cinque razze con un design ispirato agli iconici Fuchs.

La parte anteriore dovrebbe essere caratterizzata da parti in materiale plastico attorno alle prese d’aria, così da essere pronte a digerire eventuali urti, mentre sulla perte finale del cofano anteriore si nota una presa d’aria coperta da una griglia. Inoltre si pensa che anche l’interno riceverà delle modifiche, con la nuova strumentazione totalmente digitale che dovrebbe arrivare col restyling del modello.

L’auto sempre sempre più vicina al debutto, e quando arriverà scopriremo finalmente che motore si cela al di sotto del cofano. Voci parlano dell’unità flat-six della Carrera S, ma non è scontato che possa esserci il motore della GTS o addirittura quello della 911 Turbo. E dopo il debutto, siamo sicuri che non tarderanno ad arrivare dei confronti con la Lamborghini Huracan Sterrato, la supercar V10 per l’offroad.