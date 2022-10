Porsche 911 Carrera T 2023 ufficiale: sportiva leggera a partire da 123.000 euro

A due mesi dal debutto della Porsche 911 GT3 RS, la casa automobilistica tedesca presenta la Porsche 911 Carrera T 2023 come modello tra la 911 Carrera standard e la più potente Carrera S, concepita per il Touring e in arrivo sul mercato a partire dalla primavera del prossimo anno.

Questa vettura sportiva si presenta con un motore biturbo da 3,0 litri a sei cilindri da 379 cavalli e 449 Newton-metri di coppia, con cambio manuale a 7 marce o cambio PDK a doppia frizione a otto rapporti a seconda delle preferenze. Mancano i sedili posteriori, ma c’è l’assetto sportivo PASM con ribassamento di 10 mm e isolamento acustico ridotto. Queste scelte servono anche per risparmiare peso, tanto che la Carrera T pesa 45,36 chilogrammi in meno di una 911 Carrera base.

La 911 Carrera T 2023 ottiene poi il differenziale posteriore con bloccaggio meccanico Porsche Torque Vectoring e, parlando della potenza, accelera da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e può raggiungere una velocità massima di 291 km/h.

Sul fronte estetico la 911 Carrera T ha finiture Dark Grey sulle coperture degli specchietti e sui badge di designazione del modello, scarico dai terminali neri e ruote Carrera S grigio titanio da 20/21” davanti e dietro. Internamente abbiamo volante GT Sport e sedili Sport Plus regolabili in quattro direzioni, con accenti grigio scuro, nero opaco e nero lucido per decorare l’abitacolo. Selezionando il pacchetto opzionale Carrera T si ottengono invece accenti Slate Grey o Lizard Green per le cinture di sicurezza, le strisce dei sedili, le cuciture, il logo 911 sui poggiatesta e i tappetini.

Il prezzo in Germania parte da 123.845 euro IVA inclusa, e la disponibilità presso le concessionarie Porsche è assicurata a partire da febbraio 2023.

In chiusura, vi rimandiamo alle nostre foto del Porsche Festival 2022 di Franciacorta.