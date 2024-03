Una Porsche 911 Carrera RS 2.7 Offroad che tutti possiamo permetterci: è della Playmobil

Se il prezzo di listino della nuova Porsche Taycan Turbo GT vi ha sconfortato, parliamo infatti di quasi 250.000 euro, possiamo provare a risollevarvi il morale con una 911 che tutti possiamo permetterci.

Playmobil ha ufficializzato l’uscita della nuova Porsche 911 Carrera RS 2.7 Offroad anche in Italia, un set in arrivo che si potrà avere al prezzo di 59.99 euro. Lungo 25,5 cm, largo 11,0 cm e alto 9,5 cm, il modello riprende la gloriosa 911 Carrera RS 2.7 Offroad, un veicolo che offre una maggiore altezza da terra rispetto alla 911 standard e un portapacchi per correre sui terreni più accidentati. Il tetto è completamente rimovibile, inoltre all’interno dell’abitacolo c’è posto per quattro personaggi differenti (da agganciare saldamente con dei morsetti). Sul portapacchi invece è possibile fissare con delle cinghie in silicone una ruota di scorta, una pala e una tanica di benzina, essenziale per non correre il pericolo di rimanere a secco di carburante nel bel mezzo del deserto...

All’interno del set Playmobil offre un personaggio, la ruota di scorta, il portapacchi con quattro fari supplementari, la protezione del paraurti anteriore, le cinghie di tensione assieme ad altri accessori. Inoltre, il cofano motore posteriore può essere aperto. Come anticipato sopra, il prezzo italiano di lancio è di 59,99 euro, spese di spedizione incluse sul sito ufficiale Playmobil. Ciò che manca è la data di uscita, la società però assicura che il set sarà disponibile all’acquisto nel mese di marzo 2024.

Su Ma-Fra, Tergy Cristalvetro, Liquido Lavavetri Per Vaschette, Pro è uno dei più venduti di oggi.